Jair Bolsonaro é capturado por câmera de segurança - Reprodução

Publicado 25/03/2024 18:49

O Itamaraty convocou nesta segunda-feira (25) o embaixador da Hungria no Brasil, Miklos Halmai, para se explicar diante da hospedagem de Jair Bolsonaro (PL) na sede da representação diplomática do país em Brasília, em fevereiro.



Ele não foi recebido pelo chanceler Mauro Vieira, mas apenas pela chefe do departamento que se ocupa da Europa, Maria Luisa Escorel, com a missão de deixar claro o desagravo do Brasil em relação ao abrigo oferecido pela Hungria. A agenda durou cerca de 20minutos.

O diplomata estrangeiro se manteve em silêncio, enquanto escutava a embaixadora brasileira. Durante a reunião, ele permaneceu em contato com seus superiores, em Budapeste.



A estadia de Bolsonaro veio à tona nesta segunda, em reportagem do jornal The New York Times.