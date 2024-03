Rodrigo Pacheco, presidente do Senado - Pedro França/Agência Senado

Rodrigo Pacheco, presidente do SenadoPedro França/Agência Senado

Publicado 27/03/2024 12:44

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira, 26, que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que criminaliza a posse e o porte de drogas será votada em plenário após o feriado de Páscoa. O texto, de autoria do senador, é analisado diante da discussão sobre o tema no Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, cinco ministros da Corte votaram a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e três votaram contra.