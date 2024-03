Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski - Carlos Humberto/SCO/STF

Ministro da Justiça, Ricardo LewandowskiCarlos Humberto/SCO/STF

Publicado 28/03/2024 09:58

São Paulo - A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (28), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de se passar pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski nas redes sociais.

Os investigares da PF vasculharam um endereço em Osasco, na Grande São Paulo, para investigar a criação de um perfil falso em nome do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a corporação, o objetivo da operação, batizada Inverídico, é esclarecer "qual era o objetivo do investigado com a criação de perfil falso, bem como verificar se outras autoridades públicas foram vítimas desse crime".