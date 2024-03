As medidas da Corte Internacional foram adotadas na última quinta-feira (28) - Remko de Waal / ANP / AFP

As medidas da Corte Internacional foram adotadas na última quinta-feira (28)Remko de Waal / ANP / AFP

Publicado 30/03/2024 11:47

O governo brasileiro comemorou as medidas cautelares adotadas pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) em relação à guerra entre Israel e o Hamas, que demandam do governo israelense garantias de que os habitantes da Faixa de Gaza tenham acesso a ajuda humanitária.

Segundo comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), o governo "saúda" a decisão da CIJ, ressalta o caráter vinculante das medidas e "espera que possam resultar em urgente alívio humanitário para Gaza e em ambiente de diálogo político que permita um cessar-fogo definitivo, a libertação imediata de todos os reféns e a retomada de negociações para a solução de dois Estados, com um Estado da Palestina economicamente viável convivendo lado a lado com o Estado de Israel, em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas".

As medidas da CIJ, adotadas na última quinta-feira, 28, determinam que o governo israelense, em cooperação com as Nações Unidas, garanta o fornecimento de serviços básicos e de assistência humanitária aos palestinos em Gaza e que os direitos da população de Gaza - acesso à ajuda humanitária, por exemplo - sejam respeitados pelas forças militares de Israel. Também pedem que Israel apresente em um mês relatório acerca da implementação das medidas indicadas.