O ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do governador de Santa Catarina, Jorginho MelloReprodução

Publicado 01/04/2024 19:42

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou no último sábado, 30, e mandou aliados políticos descerem do palanque onde estava prestes a fazer um discurso para apoiadores. "Quem não tem mandato, até o meu segurança, pode descer", disse após a execução do Hino Nacional. A cena ocorreu na Avenida Atlântica, a principal de Balneário Camboriú (SC), no litoral catarinense. Segundo o ex-presidente, havia muita gente no palco, o que atrapalhava a visão do público.

"Vamos descer todo mundo aí. Quem é candidato a qualquer coisa, desce, não é comício político", emendando, em seguida, que um evento do tipo ainda será organizado por ele na cidade para as eleições municipais.

Depois da "reorganização", ficaram no palco cerca de 12 pessoas, incluindo o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), o senador Jorge Seif (PL-SC) e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL).

Bolsonaro mantém uma relação próxima com o governador, que chegou a antecipar o retorno de uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, em fevereiro deste ano, para comparecer ao ato convocado pelo ex-presidente na Avenida Paulista. Ele foi um dos quatro governadores presentes no ato, ao lado de Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo.

Jorginho aparece em vídeos antes e durante o evento usando duas camisetas distintas em referência a Bolsonaro, que disse ser sempre bem-vindo ao Estado. Na troca de afagos, Bolsonaro introduziu Jorginho como "meu governador, o melhor da região Sul, senão do Brasil".

Inelegível até 2030, o ex-presidente afirmou que "não vai desistir do Brasil" em seu discurso. O evento, que ocorreu durante o feriado da Páscoa, também teve uma oração coletiva, conduzida por um pastor vestindo uma camisa verde e amarela, com uma cruz estampada.

Jair Renan, o filho "04", também participou do encontro com apoiadores. No último dia 25, ele se lançou oficialmente como pré-candidato ao cargo de vereador nas eleições deste ano. Natural do Rio, ele mora na cidade do litoral catarinense, onde exerce, desde março de 2023, a função de auxiliar parlamentar em escritório de apoio do senador Jorge Seif.

O filho de Bolsonaro é réu na Justiça e vai responder à ação penal pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Jair Renan é acusado de usar uma declaração de faturamento falsa da empresa RB Eventos e Mídia para conseguir empréstimos bancários ao longo dos dois últimos anos. A defesa diz que ele foi vítima de golpe e que "tudo ficará esclarecido no curso do processo".

Seif também enfrenta problemas na Justiça. O senador bolsonarista será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 4, e poderá ter o mandato cassado. O Tribunal vai avaliar se serviços foram omitidos na declaração de doações eleitorais do senador. Luciano Hang, também catarinense e empresário dono das lojas Havan, teria contribuído com R$ 380 mil à campanha. Se condenado, o parlamentar perderá o mandato e ficará oito anos inelegível.