Motorista alegou que perdeu o controle do veículo - Reprodução

Motorista alegou que perdeu o controle do veículoReprodução

Publicado 02/04/2024 11:40

Recife - O acidente com um micro-ônibus que atropelou vários fiéis em uma procissão, no Domingo (31) de Páscoa, deixou cinco pessoas mortas, de acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco. O número de óbitos foi atualizado nesta terça-feira (2) pela pasta. O Corpo de Bombeiros inicialmente havia divulgado sete mortos, no entanto, o número foi alterado pela Secretaria nesta terça para cinco. O caso aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Das cinco mortes, duas ocorreram antes da chegada da equipe do Samu ao local (Edite Maria da Silva, de 51 anos, e Teresa Cristina Batista da Silveira, de 66). Outras duas mortes aconteceram durante o atendimento e transferência para UPA da Imbiribeira (Amauri João de Lima, de 68 anos) e para a UPA do Ibura (Edson Maurício Barbosa, de 52 anos).

Também há um falecimento registrado já em uma unidade de saúde, no Hospital da Restauração (Jéssica Kelly Mendonça dos Santos, de 22 anos).

De acordo com a última atualização da Secretaria, publicada na manhã desta terça-feira (2), das 16 vítimas que estavam internadas, duas mulheres tiveram alta médica, uma de 53 anos de idade, que estava no Hospital Dom Hélder, e outra mulher, de 67 anos de idade, que estava no Hospital da Restauração.

Ao todo, 14 pacientes seguem internados na Rede Estadual, sendo 8 no Hospital da Restauração (quatro em estado de saúde mais grave, porém estável e outros quatro fora de perigo); e 6 pacientes no Hospital Dom Hélder, com todos apresentando quadro estável.



O DIA havia publicado nesta segunda-feira (1º) que eram sete vítimas fatais . A publicação foi baseada em informações do Corpo de Bombeiros.

O acidente

Segundo o major Rafael Silva, supervisor de operações do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e acabou atingindo os fiéis que participavam do cortejo religioso.

O veículo faz parte da rede de transporte público auxiliar de Jaboatão dos Guararapes, que conduz moradores da periferia da cidade para as chamadas "integrações", de onde partem outros ônibus para outras regiões mais centrais, como Recife.

Motorista irá responder em liberdade

Em nota enviada nesta segunda-feira (1º), a Polícia Civil de Pernambuco informou que o motorista se apresentou à polícia horas após a tragédia, prestou depoimento e foi liberado. Segundo a corporação, como ele se apresentou espontaneamente, irá responder em liberdade.

"(...) Segue sob investigação, por meio da Delegacia Seccional, nos Prazeres, sobre o trágico acidente de trânsito, envolvendo um micro-ônibus e fieis, no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes. O motorista se apresentou e foi entrevistado no domingo (31)", diz a nota.

A corporação ainda afirma que "as investigações continuam até que o incidente seja totalmente esclarecido. Mais informações serão fornecidas após a conclusão da pesquisa".