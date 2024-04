Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte - Divulgação

Publicado 03/04/2024 15:22

Um homem foi preso na segunda-feira, 1º, sob suspeita de integrar a rede de apoio dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os criminosos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, no entanto, permanecem foragidos. Já houve seis presos sob a acusação de ajudarem na fuga de alguma forma, com prisões realizadas em cidades do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Conforme a Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), em ação conjunta com o Bope - Polícia Militar do Estado do Ceará, prendeu o indivíduo em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará, cumprindo mandado de prisão expedido pela 8º Vara Federal de Mossoró. Ele era procurado por integrar organização criminosa.

Desde fevereiro deste ano, as autoridades de segurança realizam buscas na região de Mossoró para tentar recapturar os foragidos. A fuga de dois presos chegou aos 50 dias nesta quarta-feira, 3. A caçada mobilizou centenas de policiais estaduais e federais, mas não conseguiu atingir, até o momento, o objetivo principal de recapturá-los.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou na quinta-feira, 28, que a Força Nacional seria desmobilizada da operação de busca. A pasta disse que a missão entraria agora em uma nova fase, focada em ‘ações de inteligência’ comandadas pela Polícia Federal.

Fuga do presídio de Mossoró

Na Quarta-feira de Cinzas, 13 de fevereiro, Mendonça e Nascimento retiraram uma luminária em suas respectivas celas e conseguiram escapar da Penitenciária Federal de Mossoró.

Os prisioneiros utilizaram barras de ferro para alargar o buraco da luminária. Após acessarem o pátio do presídio, pegaram um alicate que estava no local e conseguiram romper o alambrado da penitenciária. (Colaborou Paula Ferreira)