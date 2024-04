Lista com as UBSs que aplicarão a vacina da dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos - Divulgação

Lista com as UBSs que aplicarão a vacina da dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos Divulgação

Publicado 03/04/2024 19:10

A cidade de São Paulo vai começar a distribuir a vacina contra a dengue nesta quinta-feira, 4. As doses serão distribuídas em 11 UBSs localizadas no bairro de Itaquera, na Zona Leste, e Vila Jaguara, na Zona Oeste. A informação foi divulgada pelo site da Prefeitura nesta quarta-feira, 3.

Serão distribuídas 8.310 doses que sobraram de outros municípios, recolhidas no Centro de Armazenamento de Mogi das Cruzes, município na região metropolitana de São Paulo, segundo comunicado.

Tire as principais dúvidas sobre o assunto:

Quem poderá se vacinar?

Poderão se vacinar as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos que residam ou estudem nas regiões de Itaquera ou Vila Jaguara.

O comunicado da prefeitura pontua, contudo, que inicialmente não há doses suficientes para todas as crianças e os jovens dessas regiões.

Quais são as 11 UBSs que vão receber as doses?

Serão nove UBSs localizadas em Itaquera e duas na Vila Jaguara.

Vale destacar que, de acordo com a Prefeitura, o horário de funcionamento das UBSs é de segunda a sexta-feira das 7h às 19h

Por que a vacina estará somente nessas UBSs?

De acordo com a Prefeitura, como não há doses suficientes para todos, os bairros que vão receber as doses foram escolhidos com base em critérios técnicos. Segundo a nota, Itaquera é o distrito administrativo com o maior número absoluto de casos de dengue e a Vila Jaguara registra a maior incidência por 100 mil habitantes na capital.

Haverá aplicação de vacina nas escolas?

Não. A princípio, a gestão municipal havia anunciado que a vacinação seria aplicada nas escolas, mas, após orientação do Ministério da Saúde, as doses serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Que tipo de documento precisa levar para ser vacinado?

É preciso levar comprovante de residência ou o folheto informativo sobre a vacinação que está sendo distribuído nas escolas nas regiões da Vila Jaguara e Itaquera.

Se eu morar em um bairro vizinho, posso ir em uma dessas UBSs?

Segundo o comunicado, apenas crianças de 10 a 14 anos que morem ou estudem nas regiões de Itaquera ou Vila Jaguara poderão receber as doses. Por isso, residentes de bairros vizinhos não poderão ser vacinads nesse momento.

Quando a criança não poderá ser vacinada?

Pessoas com dengue ou suspeita de dengue não devem tomar a vacina. A orientação da Takeda, fabricante da vacina, é que os pacientes diagnosticados com dengue esperem seis meses para receber o imunizante.

Ainda segundo a Takeda, se esse diagnóstico ocorrer no período entre a primeira e segunda dose da vacina, deve-se manter o esquema vacinal, respeitando um intervalo de pelo menos 30 dias desde o início dos sintomas.

A contraindicação vale também para as pessoas que tenham demonstrado hipersensibilidade em relação à dose anterior da vacina e os imunossuprimidos.

A segunda dose deve ser aplicada na mesma unidade? Há risco de falta?

O esquema vacinal completo da Qdenga, vacina disponível contra a dengue, é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Sobre a disponibilidade da segunda dose para as crianças e adolescentes que vão ter acesso a essa remessa de vacina, a Prefeitura disse ao Estadão que ainda não tem informações concretas sobre o assunto. "O esperado, contudo, é que, com o envio de doses pelo Ministério da Saúde, tenham mais doses disponíveis para a população", disseram.