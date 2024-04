Humberto Gleydson Fontinele Alencar, ex-diretor do presídio federal de Mossoró - Reprodução

Humberto Gleydson Fontinele Alencar, ex-diretor do presídio federal de MossoróReprodução

Publicado 05/04/2024 08:03

A dispensa de Humberto Gleydson Fontinele Alencar da função de diretor da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) foi oficializada nesta sexta-feira (5) no diário oficial da União. A destituição do diretor tem efeito desde 14 de fevereiro, quando ele já havia sido afastado logo depois da fuga de dois detentos . O governo viu falhas no sistema e gestão do presídio que favoreceram a fuga.