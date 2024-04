Funcionário foi morto no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza - Divulgação

23/04/2024

Um funcionário que atuava no serviço de copa do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza (CE), foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (23) na unidade e teve a cabeça decepada. Conforme divulgado pelo Sindsaúde Ceará, criminosos invadiram o hospital e começaram um tiroteio — a principal linha de investigação sobre a motivação do homicídio aponta para crime passional.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as forças de segurança fazem diligências para capturar o suspeito do assassinato, já identificado. Conforme as primeiras informações, a vítima foi encontrada com ferimentos por arma de fogo e sinais de violência. Uma outra pessoa ferida no tiroteio foi socorrida, mas sua identificação e estado de saúde não foram divulgados.

Equipes da Polícia Militar do Ceará, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Estado do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e trabalham para esclarecer o caso.