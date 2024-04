Estrutura de uma casa de shows desabou durante uma festa em João Pessoa - Reprodução/redes sociais

Publicado 29/04/2024 09:30 | Atualizado 29/04/2024 09:41

Paraíba - Pelo menos 44 pessoas ficaram feridas após a estrutura de uma casa de shows desabar na noite deste domingo, 28, em João Pessoa, na Paraíba. A festa estava sendo realizada na UP Garden. O evento que acontecia no local era a "Vibe do Sagaiz", promovida pelo cantor de bregafunk Gustavo Sagaiz.

Durante o evento, a estrutura de madeira e telha onde fica o palco desabou. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o desespero por parte do público, com muitas pessoas caídas no chão e gritos de desespero.

Cerca de quatro unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e sete do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) foram acionadas, mas esse número de viaturas foi insuficiente para atender a quantidade de vítimas. Muitas das pessoas machucadas precisaram ser atendidas por familiares e amigos em carros particulares.

Todos os feridos foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. As vítimas são 22 homens e 22 mulheres com idade entre 17 e 46 anos. Os ferimentos são de diferentes níveis, algumas pessoas tiveram fraturas pelo corpo. Até o início desta manhã, ao menos 35 pessoas já receberam alta.

Segundo o boletim médico da unidade de saúde, pelo menos duas pessoas estão em estado grave. Uma vítima, de 20 anos, foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após os procedimentos médicos e outra de 42 anos segue em observação na unidade de Neurologia.

Nas redes sociais, o cantor Gustavo Sagaiz, promotor do evento, que se apresentava na hora do acidente, responsabilizou a casa de shows pelo acidente.

"O que caiu não foi o nosso palco, foi a estrutura da casa. (...) A gente não tem como saber. Contratamos um dos locais mais caros de João Pessoa. Sem palavras, os meus amigos estão no hospital", lamentou Sagaiz. "Agora vamos aguardar as investigações da polícia e bombeiros", acrescentou.

Até o momento, ninguém responsável pelo espaço onde foi realizado o evento se pronunciou.

No momento da festa, chovia em João Pessoa, e os ventos eram fortes, mas ainda não se sabe se isso interferiu na estrutura. O Corpo de Bombeiros foi ao local depois do acidente e uma perícia vai ser realizada para tentar identificar a causa do desabamento.