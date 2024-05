Imagem do Delta do Jacuí, no Rio Guaíba, onde ficam as ilhas da capital - Reprodução / Internet

Imagem do Delta do Jacuí, no Rio Guaíba, onde ficam as ilhas da capitalReprodução / Internet

Publicado 03/05/2024 10:46 | Atualizado 03/05/2024 14:54

Os moradores da ilhas no Rio Guaíba, em Porto Alegre, se recusam a sair de casa. De acordo com o jornal Zero Hora, uma parte significativa das ilhas da cidade ficou submersa nesta quinta-feira (2) em decorrência das chuvas que assolam o estado . A situação levou o poder público a orientar os moradores a deixarem suas residências até o próximo domingo (5). No entanto, segundo a publicação, ainda há resistência da população em cumprir as medidas de prevenção.

fotogaleria

O bairro Arquipélago, no centro da capital do Rio Grande do Sul, compreende um total de 16 ilhas na localidade do Delta do Jacuí. A cheia do Guaíba, que já atingiu os 4,30m de acordo com o último boletim da prefeitura, afetou centenas de casas. Um vídeo divulgado pelo órgão mostra um sobrevoo na região, que aparece com diversos pontos de alagamento.

AGORA | Vídeo divulgado pelo @governo_rs mostra a enchente que já toma conta do delta do Jacuí e as ilhas de Porto Alegre com tendência de grave piora. Saiba mais: https://t.co/0HJHuKmlBm pic.twitter.com/mFFGdPxS8K — MetSul Meteorologia (@metsul) May 2, 2024

Apesar dos riscos, há quem prefira permanecer na residência pelo maior tempo possível. José Ronildo de Alcântara, 63 anos, foi um dos moradores ouvidos pelo Zero Hora. Segundo ele, que é nascido e criado em uma das ilhas, a água avançou rapidamente na última madrugada.

No entanto, Ronildo não pretende sair da casa de madeira em que vive. "Quando não tiver mais como ficar dentro de casa (eu saio). Mesmo que tenha água, eu vou ficando" disse.

A prefeitura de Porto Alegre divulgou, nesta quinta-feira (2), uma postagem na rede social X (antigo Twitter) em que orienta os habitantes da região a deixaram as casas.

Alerta para a Região das Ilhas pic.twitter.com/biJ8bTYlke — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 1, 2024

Estado já contabiliza 37 mortes

No último balanço divulgado pela Defesa Civil, o total de mortes registradas pelos temporais subiu para 37 mortos, 74 feridos e ao menos 74 pessoas desaparecidas. Além disso, mais de 17 mil pessoas estão desabrigadas, 235 cidades foram afetadas e mais de 351 mil pessoas sofrem com as inundações.

Doações

Diante da situação, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.



O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

Publicidade



- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255.



Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul



- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul



Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.