Bloqueio em rua do Centro Histórico de Porto AlegreReprodução / Internet

Publicado 03/05/2024 11:52 | Atualizado 03/05/2024 14:51

A Prefeitura de Porto Alegre bloqueou todos os acessos ao Centro Histórico na manhã desta sexta-feira (3) devido à cheia do Rio Guaíba. A cidade está assolada em decorrência das chuvas que assolam o estado desde o início da semana. A medida foi anunciada em uma postagem na rede social X (antigo Twitter), que também solicitava à população que se retirasse da localidade.

No comunicado, emitido às 10h, a prefeitura da capital informou que até, o momento, cerca de 43 ocorrências estavam em aberto, sendo 26 bloqueios totais de vias e nove parciais. Devido aos alagamentos, 418 pessoas estão sendo acolhidas em abrigos temporários.

Ainda de acordo com o post, o Centro de Saúde Santa Marta, localizado no Centro Histórico, seria fechado às 11h e os móveis e equipamentos de informática do térreo foram levados para os andares superiores do prédio. Outras quatro unidades - Domênico Feoli, Ilha da Pintada, Ilha do Pavão e Ilha dos Marinheiros - não abriram nesta sexta-feira (3).

A pasta ressaltou que o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic) segue monitorando "monitorando o impacto da situação nos serviços municipais".

Chuvas castigam o estado

Os temporais que castigam o Rio Grande do Sul já deixaram 34 mortos, 56 feridos e ao menos 74 pessoas desaparecidas. A situação crítica levou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), a declarar estado de calamidade pública após 134 municípios gaúchos terem sido afetados pelas chuvas intensas. O decreto permanecerá em vigor por 180 dias.

Saúde envia ajuda

O Ministério da Saúde confirmou a mobilização de 60 profissionais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e do Grupo Hospitalar Conceição (GhC) para dar assistência à população gaúcha afetada pelos temporais que assolam a região.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.



O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:



- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255.



Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul



- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul



Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.