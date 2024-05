Bolsonaro já está em voo e vai dar seguimento ao seu tratamento - Reprodução / X @BolsonaroSP

Bolsonaro já está em voo e vai dar seguimento ao seu tratamentoReprodução / X @BolsonaroSP

Publicado 06/05/2024 16:49 | Atualizado 06/05/2024 18:16

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia sido i nternado em um hospital de Manaus , está sendo transferido para o Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. A informação é do advogado e assessor do ex-presidente, Fábio Wajngarten.

Wajngarten informou em suas redes sociais que o ex-presidente já está em voo e vai “dar seguimento ao seu tratamento de obstrução intestinal, aos cuidados do cirurgião Dr (Antonio) Macedo, bem como ao quadro infeccioso de erisipela, com antibióticos endovenosos, aos cuidados da equipe de infectologia do hospital Vila Nova Star”.

Bolsonaro foi atendido no último sábado (4) no Hospital Santa Júlia, em Manaus, com um quadro de erisipela. No domingo (5), ele chegou a ser internado no hospital para tratar a doença.

Segundo o Ministério da Saúde, erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. A doença não é contagiosa e é causada pela bactéria Estreptococo, que penetra na pele.