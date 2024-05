Marinha atua nas regiões afetadas pelas chuvas desde o início dos trabalhos de resgate - Reprodução

Publicado 07/05/2024 09:26

A Marinha do Brasil (MB) enviará nesta terça-feira, 7, um hospital de campanha para o Rio Grande do Sul, a fim de atender a vítimas das chuvas que atingiram o estado. A unidade tem capacidade para até 40 leitos. Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil neste domingo, 5, as fortes chuvas que atingem as cidades gaúchas já registram 85 mortes confirmadas , 339 feridos e ao menos 134 pessoas desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 201 mil estão desalojadas e mais de 47 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho.



Os equipamentos serão levados em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), que sairá no início da tarde da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul.



O navio aeródromo Atlântico também será encaminhado ao território gaúcho, com maquinários e materiais que serão utilizados em apoio humanitário à população do estado.



Junto com os equipamentos, estão sendo enviados profissionais de saúde da Unidade Médica Expedicionária da Marinha e 300 fuzileiros navais, que vão reforçar o efetivo do 5º Distrito Naval, em apoio a ações de defesa civil.

Além disso, 50 viaturas e 31 embarcações que irão atuar na desobstrução de vias, resgate de pessoas isoladas, transporte e distribuição de alimentos, água e material de limpeza.



A Marinha está atuando nas regiões afetadas pelas chuvas desde o início dos trabalhos de resgate e auxílio à população, com embarcações e aeronaves.

"Com essas ações, a Marinha do Brasil reitera seu compromisso de proteger nossa sociedade em

situações emergenciais, demonstrando a prontidão operativa e a capacidade expedicionária do

Corpo de Fuzileiros Navais", afirma em nota.

*Com informações da Agência Brasil