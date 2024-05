Vista aérea das enchentes em Eldorado do Sul, no RS - AFP

Publicado 27/05/2024 09:03 | Atualizado 27/05/2024 09:04

O Exército Brasileiro afastou de suas funções militares que divulgaram neste domingo, 26, a informação falsa de que um dique havia rompido na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. O alerta levou a evacuação do bairro Mathias Velho, um dos mais afetados pelas enchentes no estado gaúcho.

Durante a noite, os moradores foram orientados a sair imediatamente da região por causa do suposto rompimento. O alarme também circulou pelas redes sociais e deixou a população assustada.

A prefeitura de Canoas fez algumas publicações para desmentir a informação e compartilhou o comunicado oficial do Exército sobre o alarme falso.



Na nota, o Exército explica que os agentes eram da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, Grande Unidade subordinada à 5ª Divisão de Exército, e faziam parte da Operação Taquari 2, que presta ajuda humanitária em Canoas.



Além disso, afirma que "tal situação decorreu de um grave erro de procedimento, medidas administrativas foram adotadas para apurar rigorosamente os fatos e os militares diretamente envolvidos foram afastados de suas atividades durante o processo de investigação".

"A 14ª Brigada de Infantaria Motorizada (...) manifesta sua solidariedade a todos os moradores que foram erroneamente informados e pede sinceras desculpas pelo ocorrido", conclui a nota.

Comunicado Oficial do Exército Brasileiro sobre a Ocorrência em Canoas - RS



Consequências da tragédia

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 169 mortes confirmadas e uma em investigação, segundo boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira (27). O número de feridos subiu para 806 e 56 desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 581,6 mil pessoas estão desalojadas e mais de 55,8 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 469 cidades foram afetadas e mais de 2,3 milhões pessoas sofrem com as inundações.

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.