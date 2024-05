Imagens de circuito de segurança registraram o tiroteio no local - Reprodução

Publicado 30/05/2024 10:27 | Atualizado 30/05/2024 10:28

Minas Gerais - Pelo menos duas pessoas morreram após um tiroteio em uma quadra de futebol na noite desta quinta-feira, 29, em Betim, região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas são dois homens de 20 e 36 anos. Uma outra pessoa ficou ferida.

De acordo com o informações do boletim de ocorrência, na hora do crime, havia pessoas confraternizando no local, após uma partida de futebol. O suspeito entrou usando capacete, perguntando por uma das vítimas.

Em seguida, ele foi até o jovem de 20 anos, que seria o alvo principal, realizou diversos disparos, atingindo também as outras duas pessoas, e fugiu a pé. Um terceiro homem, de 38 anos, foi atingido na perna.

Ele foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Regional de Betim.



Ainda segundo o documento, próximo à quadra, um segundo homem em uma moto aguardava o suspeito, mas não foi possível identificar nenhum dos dois.

Os militares informaram que a vítima, de 20 anos, era conhecida no meio policial por se "encontrar em locais de intenso tráfico de drogas e casos de perseguição com a polícia". Ao ser contatada pelos agentes, a namorada do rapaz afirmou que ele tinha uma loja de bebidas on-line, mas saía para entregas sem levar produtos consigo.



Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou apenas que vai investigar o caso.