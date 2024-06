Adriana ao lado do filho Leonardo - Reprodução / X

Publicado 15/06/2024 11:44 | Atualizado 15/06/2024 13:26

A mãe de Leonardo Nunes se pronunciou após a polícia encontrar o corpo baleado do filho na Vila Natália, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira (13) . Pelo X (antigo Twitter), Adriana Rodrigues clamou por justiça e afirmou que o "coração sangrou" após receber a notícia do assassinato. Ela também pediu apoio a comunidade LGBTQIA+.

"Justiça por Leo. Meu coração sangra de receber uma notícia monstruosa dessa. Meu filho era uma pessoa maravilhosa. Um ser humano iluminado, incapaz de fazer maldade a qualquer pessoa ou animal. Essa luta agora é minha, aliás é nossa. Comunidade Lgbt vamos pra cima", escreveu Adriana na rede social.

JUSTIÇA POR LEO. Meu coração sangra de receber uma notícia monstruosa dessa. Meu filho era uma pessoa maravilhosa. Um ser humano iluminado, incapaz de fazer maldade a qualquer pessoa ou animal. Essa luta agora é minha, aliás é nossa. Comunidade Lgbt vamos pra cima. pic.twitter.com/ZJoC9lTfgN — adriana (@adriana44940732) June 15, 2024

Em outra mensagem, Adriana postou uma foto ao lado de Leonardo e afirmou que a ausência dele "ta doendo demais". "Hoje não recebi sua mensagem de bom dia! Tá difícil. A ficha não caiu. Por que meu Deus?", se questionou. Ela recebeu apoio maciço dos demais usuários da rede.

ninguém nunca vai conseguir imaginar a tua dor adriana! o mundo é um lugar incrível mas se torna horrível a partir do momento que pessoas horríveis e maldosas existem, forças amiga! a justiça vai ser feita — ariel (@ningcriminosa) June 15, 2024



JUSTIÇA POR LÉO



Do ônibus, indo despedir do meu primeiro amor. Ele só queria ser feliz! https://t.co/cGyGCP30PJ pic.twitter.com/yzHIuWa6Ma — fadinha (@tuberculove) June 15, 2024 A morte de Leonardo causou comoção generalizada nas redes sociais. Apenas no X foram quase 40 mil ponstagens pedindo por justiça e relatando casos parecidos em São Paulo. Natural de Minas Gerais, ele será velado neste sábado (15), no Cemitério Parque dos Pinheiros, na Vila Nova Galvão.

Em pleno mês do Orgulho a homofobia faz mais uma vítima. Para quem fica, resta a dor mas não podemos deixar isso impune. Clamamos por justiça!



E fica o recado para quem é de SP: cuidado ao utilizar aplicativos de relacionamento, estão tramando para nos eliminar.



JUSTIÇA POR LEO pic.twitter.com/yCNakJv9Ax — LGBTANIMES+ (@pride_anime) June 14, 2024

Homofobia

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte de Leonardo, morto após ser baleado durante um encontro marcado por um aplicativo de relacionamento de gay. Inicialmente o caso é trabalhado como latrocínio, já que ele teria sido abordado por dois homens em uma moto antes de ser roubado e alvejado, mas a hipótese de crime por homofobia não está descartada.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPS) informou que a vítima havia marcado o encontro na quarta-feira (12) e compartilhado a localização com um amigo. Depois de não responder até o horário combinado, foi registrada uma ocorrência por desaparecimento na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP.



Após ser baleado, o jovem chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Ipiranga, mas não resistiu e morreu. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal.