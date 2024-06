Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 20/06/2024 14:10

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ver a segurança pública como "um grande problema" e afirmou que pretende anunciar um plano de segurança pública para o país em breve.



As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Verdinha, do Ceará, nesta quinta-feira (20). Na ocasião, Lula relembrou uma proposta de seus mandatos anteriores de criação da Guarda Nacional, uma espécie de força auxiliar às corporações estaduais que só poderia entrar em ação caso fosse convocada pelos governadores.



A ideia, segundo ele, era criar uma força com "muita inteligência" e com "nível de informação acima da polícia tradicional". O projeto, porém, não saiu do papel. Neste governo, disse o petista, a instituição do Ministério de Justiça e Segurança Pública tem como objetivo propor algum plano para a área da segurança.



"A segurança pública é, está sendo, já foi e será sempre um grande problema deste País. Um grande problema. Nós vamos colocar as coisas no devido lugar", disse.



O presidente frisou que a gestão da área é praticamente controlada pelos estados, já que possuem as polícias Militar e Civil. Está em discussão no plano do governo, disse Lula, qual o grau de envolvimento que os governadores terão.

Lula também afirmou que irá se reunir com o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e com os governadores, e em seguida irá apresentar um plano de segurança pública.