Nível do Lago Guaíba apresentou alta de 23 centímetros - Reprodução/redes sociais

Nível do Lago Guaíba apresentou alta de 23 centímetrosReprodução/redes sociais

Publicado 24/06/2024 09:56 | Atualizado 24/06/2024 10:00

O nível do Lago Guaíba apresentou alta de 23 centímetros entre a noite do domingo, 23, e a manhã desta segunda-feira, 24, de acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A medição mais recente, das 5h15, aponta que o nível do lago estava em 3,41 metros. Ele começou a subir a partir das 18h15, quando estava em 3,18 metros.

Apesar da rápida subida, o lago ainda está a alguns centímetros da cota de inundação, fixada em 3,6 metros. A prefeitura de Guaíba explica que isso ocorre principalmente devido à incidência de ventos nas direções Sul e Sudeste, o que represa a água do lago. O fenômeno deve se estender pelo menos até terça-feira, 25.

Alerta

A Defesa Civil Municipal de Porto Alegre (RS) emitiu um alerta meteorológico preventivo diante da possibilidade de tempestade (entre 20 e 45 milímetros por hora ou até 55 milímetros por dia), ventos intensos (entre 40 e 70 quilômetros por hora), descargas elétricas e eventual queda de granizo.



A prefeitura da capital gaúcha informou a população sobre a possibilidade de ocorrerem cortes de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos. O alerta diz que as condições meteorológicas podem se prolongar até o fim desta segunda-feira.



Diante do mau tempo, a Defesa Civil municipal orienta à população que acompanhe as atualizações da previsão do tempo, se abrigue em local seguro, se afaste de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e, no caso de necessidade, busque auxílio e abrigo temporário junto a familiares ou na estrutura disponibilizada pela prefeitura municipal.

Há alerta de chuvas fortes na região da Serra Gaúcha também nesta segunda-feira, com possibilidade de quedas de raios e granizo, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O Rio Jacuí tem alerta para elevação de nível, podendo causar inundações a partir da cidade de Cachoeira do Sul. Outro alerta é sobre uma lenta elevação do rio Uruguai a partir do município de São Borja.

Emergências

A Defesa Civil de cada município pode informar, pelo telefone 199, as áreas de risco da localidade e quais medidas de prevenção devem ser adotadas em casos de perigo iminente. Em caso de emergências, o telefone do Corpo de Bombeiros Militar é o 193 e da Polícia Militar, 190, que mantêm equipes para prestar assistência à população.

Consequências da tragédia

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 176 mortes confirmadas, segundo boletim da Defesa Civil. Há pelo menos 806 pessoas feridas e 39 continuam desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 422,7 mil pessoas estão desalojadas e mais de 10 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 478 cidades foram afetadas e mais de 2,3 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.