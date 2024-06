Clebiana Corrêa da Silva, de 41 anos, foi morta a facadas - Reprodução/redes sociais

Clebiana Corrêa da Silva, de 41 anos, foi morta a facadasReprodução/redes sociais

Publicado 25/06/2024 09:11 | Atualizado 25/06/2024 09:35

Um casal foi preso suspeito de assassinar a própria vizinha, com golpes de faca, em Conceição do Araguaia, sul do Pará. De acordo com as investigações, Clebiana Corrêa da Silva, de 41 anos, foi morta por ter se recusado a compartilhar a senha do Wi-Fi.

O caso aconteceu no domingo (23). Ivane da Silva Sousa foi localizada e presa no mesmo dia do crime, já Manoel Edison Flávio da Silva foi encontrado e detido pela polícia nesta segunda-feira (24).

fotogaleria

Testemunhas afirmaram que houve um desentendimento entre ela e os suspeitos, que eram vizinhos. A Polícia Militar (PM) foi acionada durante a confusão, mas quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava morta. Os agentes encontraram a faca usada no crime próxima ao corpo de Clebiana.

Na delegacia, Ivane negou que tenha desferido golpes de faca contra a mulher e disse que o companheiro dela é quem teria matado a Clebiana.

Manoel foi preso durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil. O suspeito estava próxima a área de fronteira entre os estados do Pará e Tocantins. O casal será indiciado por crime de homicídio.

O velório de Clebiana foi realizado nesta segunda-feira em uma capela particular no centro de Conceição do Araguaia.