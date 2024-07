O gestor de projetos Victor Barros postou a conversa no LinkedIn - Reprodução / LinkedIn

O gestor de projetos Victor Barros postou a conversa no LinkedInReprodução / LinkedIn

Publicado 10/07/2024 09:59 | Atualizado 10/07/2024 10:47

O gestor de projetos Victor Barros viralizou no LinkedIn, rede social voltada para o mercado de trabalho, após perder uma vaga de emprego por demorar mais de 15 minutos para responder o recrutador. Em uma publicação, o profissional demonstrou indignação e afirmou que estava estudando no momento da abordagem.

Victor postou o print da conversa, mostrando que voltou a ela uma semana após não receber nenhum retorno. O RH disse que a empresa já tinha selecionado pessoas com o perfil desejado.

"Não sei bem o que pensar, mas preferi parar a conversa após esse feedback. Eu poderia me justificar, tentar explicar que eu estava estudando quando recebi a mensagem e que todo dia reservo algumas horas para estudar e, durante esse período, realmente não fico com o celular por perto, mas fiquei tão indignado que deixei para lá", protestou Victor.

"Recrutadores, não é pelo tempo de resposta de uma mensagem que você avalia as qualificações de um candidato para uma vaga. mesmo estando open to work (aberto ao trabalho, em inglês), não deixamos de ter responsabilidades e obrigações que nos impedem de ficar 24 horas por dia com o celular na mão para responder prontamente uma mensagem", concluiu.

Nos comentários da publicação, internautas demonstraram incômodo com o método de avaliação dos entrevistados. "Esses recrutadores esquecem que amanhã, pode acontecer com eles essa mesma situação. Ser um profissional de RH é uma qualidade, não uma obrigação. Respeitem o entrevistado", afirmou um homem, em comentário feito na publicação original, da última quarta-feira (3). "As empresas fazem o que querem hoje em dia com as pessoas, é muito absurdo", disse outro.