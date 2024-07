Investigadas irão responder por roubo com restrição da liberdade da vítima (crime hediondo) - Divulgação / PCGO

Publicado 10/07/2024 10:42 | Atualizado 10/07/2024 11:32

A Polícia Civil prendeu duas garotas de programa apontadas como autoras do golpe “Boa noite, Cinderela” contra um homem na cidade de Luziânia, em Goiás, na terça-feira (9). A dupla teria dado um prejuízo de R$ 40 mil na vítima.

Segundo a vítima, ele resolveu marcar um encontro em motel com uma das moças após entrar em um site de acompanhantes, em 3 de junho deste ano. No entanto, ao chegar no local, a vítima teria ficado desapontada ao perceber que a mulher não era a mesma mostrada no anúncio. Para remediar a situação, a suspeita mostrou a foto de uma amiga e colocou o preço de um programa em dupla. A ideia foi aceita pelo homem.



Após a chegada da segunda garota, ele tomou um energético e percebeu que algo foi colocado na bebida. A polícia suspeita do golpe “Boa noite, Cinderela”. Depois disso, as mulheres saíram do motel e, juntamente com uma terceira, fizeram compras caras em drogarias e distribuidoras de bebidas. Com a senha do cartão, fizeram inúmeras transações em maquininhas próprias que somaram quase R$ 40 mil de prejuízo, conforme relato da vítima.



A investigação apontou que contra as envolvidas há outros registros de ocorrência em apuração pela Polícia Civil de Goiás. A operação foi realizada com apoio da Polícia Militar. A prisão temporária tem prazo de 30 dias e as investigadas responderão por roubo com restrição da liberdade da vítima (crime hediondo).

Também foram cumpridos mandados de buscas e apreensões, em Luziânia e Novo Gama, e divulgadas as imagens das duas mulheres para que outras vítimas possam denunciar qualquer crime cometido pela dupla.