Homem tentou agredir funcionária de cinema - Reprodução

Homem tentou agredir funcionária de cinemaReprodução

Publicado 10/07/2024 12:31 | Atualizado 10/07/2024 12:35

O procurador do Estado de Minas Gerais, Bruno Resende Rabello, foi flagrado esbravejando com uma funcionária de um cinema, chegando até a cuspir na mulher. O caso aconteceu no dia 8 de julho, em Lourdes, no Centro-Sul de Belo Horizonte.

A confusão foi iniciada porque o homem teria exigido que a mulher levasse pipoca a ele dentro da sala de cinema, o que não estaria dentro do padrão de atendimento, mesmo ele tendo adquirido o direito a refil. Bruno precisou ser contido por outros funcionários do estabelecimento.

Durante a discussão, ele teria chegado a filmar a mulher, chamando-a de incompetente. Durante a gravação, ele cuspiu na vítima e tentou agredi-la em três oportunidades.

Segundo o jornal mineiro "O Tempo", a funcionária, de 25 anos, teria chamado a Polícia Militar com a sequência de tentativas de agressão. O homem fugiu antes da chegada dos agentes. A identificação do suspeito aconteceu pelo CPF na nota fiscal.

Procurador de Minas Gerais é flagrado cuspindo em funcionária de cinema e precisando ser contido por demais trabalhadores do local.#Crime #Cinema #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/BMORZ7PI97 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 10, 2024

O DIA procurou a Advocacia Geral do Estado para entender melhor a repercussão interna do ocorrido. O órgão afirmou que "não compactua com eventuais desvios de condutas de quaisquer de seus integrantes, ainda que fora de suas atribuições institucionais". Em nota enviada, a AGE-MG também ressalta que preserva "o direito ao contraditório e a ampla defesa".