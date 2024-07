A 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) ficou encarregada do caso - Divulgação / PCAM

Publicado 17/07/2024 09:39 | Atualizado 17/07/2024 09:40

A polícia deteve Gilvanio Padilha Nogueira, 36, em flagrante por tentativa de homicídio contra o próprio pai no município de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, na segunda-feira (15).



Segundo o delegado John Castilho, da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o homem chegou em casa completamente bêbado e iniciou uma briga corporal com o irmão. O pai interviu e acabou golpedo por Gilvanio com um espeto de churrasco ao apartar o confronto.



“Os irmãos conseguiram desarmar Gilvanio e nos acionaram. Com apoio da Polícia Militar, fomos ao local e efetuamos a prisão do indivíduo logo de imediato”, disse Castilho.



Segundo o tenente PM Pancrácio, comandante da 6ª CIPM, a denúncia sobre o crime foi recebida na linha direta da corporação do município.



“As equipes policiais estavam em outra diligência, quando recebemos a denúncia, que relatava sobre uma briga entre familiares, com ferido. Imediatamente, os policiais militares e civis deslocaram-se para atender a ocorrência”, revelou.

Gilvanio Padilha Nogueira responderá por tentativa de homicídio qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.