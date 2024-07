Inscrição pro Prouni deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. - Divulgação

Publicado 22/07/2024 11:10 | Atualizado 22/07/2024 12:57

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2024 começam nesta terça-feira, 23 de julho. Os interessados poderão se inscrever até a próxima sexta-feira, 26, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.