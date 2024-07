Pedro Cassimiro foi executado em frente ao fórum de Ibirité em 27 de maio deste ano - Reprodução

Publicado 23/07/2024 09:51 | Atualizado 23/07/2024 09:53

A Policia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 37 anos, suspeito de matar a tiros um advogado em frente ao Fórum de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, há cerca de dois meses. O suspeito foi encontrado em um imóvel na localidade de Capivara, zona rural do município de Papagaios, no Centro-Oeste mineiro, onde estava com a família no último sábado (20).



Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 27 de maio deste ano, por volta de 11h40. Diego Caldeira Hastenreter era cliente da vítima e havia planejado uma emboscada contra Pedro Cassimiro Queiroz Mendonça, de 40 anos, após desavenças quanto aos honorários cobrados. O suspeito armou um encontro para supostamente tratar de assuntos profissionais e executou o advogado com mais de 20 disparos em frente a um restaurante.



“Sobre a motivação, nós conseguimos elementos de informação de que houve um desentendimento entre o suspeito, que apresentava certa insatisfação com resultados da atuação do advogado, e a vítima. Também apuramos a existência de atritos no que se referia a quantias que seriam pagas pelas causas. Em um determinado processo, havia sido combinado um valor, contudo o advogado, por ter realizado outro ato processual, acresceu os honorários, e isso gerou um atrito entre eles”, explica o delegado Welington Faria.



Ainda de acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), o trabalho investigativo apontou que Hastenreter agiu sozinho e utilizou no crime um veículo clonado, furtado em outra cidade da Região Metropolitana, que foi incendiado no dia posterior ao homicídio.



Condenado por quatro homicídios

Ainda de acordo com a PCMG, o suspeito já foi indiciado por quatro homicídios e uma tentativa, além de condenado por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. “Contra ele havia duas preventivas em aberto por homicídio na área do Barreiro [na capital] e a prisão por condenação. Além desses, a prisão que cumprimos no sábado. Tinha, então, quatro mandados em aberto e estava foragido desde 2019”, detalha a chefe do DHPP, delegada Alessandra Wilke.



O superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, Júlio Wilke, ressalta a resposta dada no caso do homicídio contra o advogado.

“Envolveu, digamos assim, um atentado contra as instituições e a democracia, porque foi um profissional essencial para o exercício da Justiça, morto em razão da sua prestação de serviço. Reforço o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes violentos, com todos os esforços para apurações rápidas e eficientes”.



Após os procedimentos de polícia judiciária, Hastenreter foi encaminhado para a prisão. O inquérito policial, que tramita sob sigilo, está em fase de conclusão para envio à Justiça.