Priscila dos Santos Deambrósio, 36 anos, foi morta por causa de dívidaReprodução / Internet

Publicado 23/07/2024 10:52

Priscila dos Santos Deambrósio, de 36 anos, e seu filho, H. G. D., de quatro anos, foram encontrados mortos na varanda de casa no bairro Nova Carapina I, na Serra. A criança teria sido assassinada com golpes de marreta. De acordo com a Polícia Civil, o crime, que aconteceu na última segunda-feira (15), teria sido motivado por uma dívida de R$ 10 mil.

A investigação apontou que Ricardo Elias Santana, de 45 anos, e sua amante, Iavelina Noemia de Oliveira, de 35 anos, são os principais suspeitos do duplo homicídio. O casal havia solicitado um empréstimo a Priscila, que atuava como agiota. Para evitar o pagamento da dívida, decidiram matar a mulher.



De acordo com a delegada Fernanda Diniz, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), o plano inicial dos suspeitos não incluía a morte da criança. No entanto, H. G. D. correu em direção à mãe ao ouvir seus gritos de socorro e foi morto com uma marretada na cabeça.

Os corpos foram encontrados pelo marido de Priscila e pai da criança, cobertos de sangue. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e, inicialmente, não conseguiu identificar o objeto utilizado no crime.



Após o crime, Ricardo deixou um bilhete tentando desviar as investigações para outra linha. Além disso, os suspeitos levaram celulares, joias e dinheiro da vítima. O casal foi preso na última sexta-feira (19) na mesma cidade, e a marreta usada no crime foi apreendida.



Os suspeitos respondem por outros dois homicídios e uma tentativa de assassinato. Ricardo foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana e Iavelina para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, ambos na Região Metropolitana da Grande Vitória.