Sebastião Francisco morreu após trocar tiros com policiais em um concurso de beleza na cidade de Altamira, no sudoeste do Pará - Reprodução / Internet

Sebastião Francisco morreu após trocar tiros com policiais em um concurso de beleza na cidade de Altamira, no sudoeste do ParáReprodução / Internet

Publicado 30/07/2024 11:41 | Atualizado 30/07/2024 12:48

Um homem, identificado com Sebastião Francisco, morreu após trocar tiros com policiais em um concurso de beleza na cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele teria iniciado o tiroteio por não concordar com o quarto lugar conquistado pela filha no 'II Baile da Escolha da Rainha', que aconteceu no último domingo (28). Após disparar contra os jurados, foi abordado por uma guarnição da PM que estava no local e, após confronto, atingido na barriga.

Pai morre após disparar contra policiais por não concordar com resultado de concurso de beleza no Pará.#ODia



Créditos: Redes sociais pic.twitter.com/iM36Kuaz6t — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2024

A competição fazia parte do evento 'Exposonho 2024', em que seria escolhida a rainha do rodeio deste ano. Seis mulheres disputavam o título e realizaram desfile no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira.

De acordo com a organização, duas horas após a divulgação do resultado, Sebastião não concordou com os critérios que deram o quarto lugar para filha, sacou uma arma e disparou contra os jurados. Em uma nota divulgada em uma rede social, os representantes da festividade acrescentaram que ele discutiu com seguranças privados e uma equipe da PM que estava no local precisou intervir.

Nesse momento, ele reagiu contra os militares a tiros e foi atingido na barriga. O confronto assustou os frequentadores do evento, inclusive crianças, e houve correria. Segundo a corporação, Sebastião foi preso em flagrante, socorrido, e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A arma utilizada foi apreendida.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela delegacia policial do distrito de Castelo dos Sonhos.

Organização repudiou ataque

A organização do evento Exposonho 2024 repudiou o ataque durante o concurso de beleza. Ainda no post publicado no Instagram, os representantes vieram "repudiar os atos de violência envolvendo disparos de arma de fogo ocorridos ..., sucedidos durante o evento da escolha da rainha", divulgaram.

Ainda no texto ressaltaram que "o evento contava com seguranças privados, os quais estavam perpetrando as revistas pessoais no ingresso da festa, bem como se fazia presente a guarnição da Polícia Militar, a qual agiu imediatamente frente à situação", disseram.

Por fim, explicaram que "a comissão sempre se comprometeu com um processo justo, ético e transparente, de modo que qualquer uma das candidatas pudesse conquistar a vitória através de seu próprio mérito", concluíram. Também informou que "já está colaborando com as autoridades competentes para elucidação dos acontecimentos".