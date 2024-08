Polícia investiga o paradeiro dos demais criminosos - Reprodução

Publicado 05/08/2024 10:13

São Paulo - Um sargento aposentado da Polícia Militar foi baleado durante uma tentativa de assalto e revidou o disparo, matando um dos criminosos que o abordaram. O caso aconteceu em Santo André, no ABC Paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os suspeitos se aproximaram do veículo da vítima para roubá-lo. O militar entrou em confronto armado com os criminosos, baleando um deles e também sendo atingido.

Os demais envolvidos na tentativa de assalto fugiram de carro e acabaram atropelando o comparsa que havia sido atingido. O homem teve uma parada cardiorrespiratória e a morte foi constatada por uma equipe do SAMU no local. O caso aconteceu neste sábado (3).

A Polícia Militar foi acionada e o sargento foi socorrido pelo helicóptero Águia, da própria corporação, e levado ao Hospital das Clínicas. As investigações para a localização e prisão dos suspeitos estão em andamento e o caso foi encaminhado ao 2° Distrito Policial de Santo André.