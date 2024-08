Presidente Lula e a ginasta Rebeca Andrade - Reprodução/redes sociais

Publicado 05/08/2024 11:09 | Atualizado 05/08/2024 11:31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou a ginasta Rebeca Andrade após a atleta ganhar a medalha de ouro no solo na Olimpíada de Paris-2024, nesta segunda-feira (5).

"Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história!", escreveu Lula no X (antigo Twitter).



Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história!



@ricardostuckert pic.twitter.com/ZCzyUWfe5E — Lula (@LulaOficial) August 5, 2024

A brasileira, de 25 anos, ficou com o lugar mais alto do pódio na final do solo nos Jogos Olímpicos, superando a favorita Simone Biles, que ficou com a prata. Com o resultado, Rebeca se torna a brasileira com o maior número de medalhas da história das Olimpíadas.

Rebeca foi a segunda a se apresentar e recebeu a nota de 14,166 dos juízes. Favorita ao ouro e principal ameaça, Simone Biles cometeu dois erros em sua apresentação, com duas saídas do tablado. Ela sofreu penalização e ficou com a prata, com 14,133. O bronze também ficou com os Estados Unidos, com Jordan Chiles, com 13,766.

Maior medalhista olímpica

Com o ouro conquistado no solo, Rebeca se torna a maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas, deixando para trás os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, donos de cinco pódios cada. A ginasta soma agora seis medalhas olímpicas

Rebeca já havia se tornado a maior medalhista brasileira mulher nos Jogos, ultrapassando Mayra Aguiar, do judô e Fofão, do vôlei. Além disso, com as medalhas conquistadas na prova por equipes, individual geral e no salto, ela havia se tornado junto com Robert Scheidt e Torben Grael os maiores medalhistas, com 5



Em Paris-2024, Rebeca tem agora quatro pódios. Ela havia sido bronze por equipes e prata no individual geral e também no salto. Na Olimpíada de Tóquio, em 2021, a ginasta foi ouro no salto e prata no individual geral.

Medalhas de Rebeca Andrade