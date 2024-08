Após análise das gravações, órgão informou que pretende divulgar relatório preliminar com dados do acidente dentro de 30 dias - Divulgação / FAB

Após análise das gravações, órgão informou que pretende divulgar relatório preliminar com dados do acidente dentro de 30 diasDivulgação / FAB

Publicado 13/08/2024 14:04

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que concluiu a extração das informações contidas nos gravadores de voo da aeronave PS-VPB, envolvida em um acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira (9), em Vinhedo, São Paulo. De acordo com o órgão, um relatório preliminar com dados factuais deve ser divulgado nos próximos 30 dias.



A Força Aérea Brasileira (FAB) explicou que os gravadores, conhecidos como caixas-pretas, incluem o Cockpit Voice Recorder (CVR), que registra as conversas na cabine de comando, e o Flight Data Recorder (FDR), que guarda dados técnicos da viagem. Ambos foram encaminhados para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (Labdata) do órgão, em Brasília, na manhã de sábado (10), onde uma equipe técnica especializada iniciou o processo de extração, obtenção e análise das informações.



De acordo com o Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, as caixas-pretas capturaram com êxito os dados referentes ao acidente.

"Com relação ao CVR, está sendo realizado um estudo minucioso dos diálogos e sons estabelecidos na cabine e com o controle do espaço aéreo. Ainda, por meio do CVR, devem ser identificados os possíveis alarmes sonoros, cuja pesquisa pode requerer, se necessário for, uso de software de análise espectral do som. Por meio do FDR, já no início do processo, busca-se, após a extração e obtenção das informações gravadas nas caixas-pretas, a conversão dos dados eletrônicos binários em unidade de engenharia”, explicou,



À medida que a investigação prosseguir, a FAB esclareceu que os especialistas do LABDATA validarão todos os parâmetros necessários, utilizando recursos tecnológicos associados à documentação referente às atualizações de serviços, de componentes e de sensores presentes na aeronave envolvida no acidente.

"Naturalmente, o trabalho requer qualificação excepcional de Recursos Humanos, demandando-se meticulosidade e precisão em todo processo, o que pode demandar uma grande variabilidade de tempo de resposta às indagações atinentes à investigação", concluiu Moreno.



Com a conclusão da Ação Inicial em Vinhedo, na última segunda-feira (12), a etapa seguinte será a Análise de Dados. Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo detalhado de componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura.