Santuário conta com estátua de 3 metros de LúciferDivulgação

Publicado 14/08/2024 10:45 | Atualizado 14/08/2024 13:26

PA Justiça de Gravataí determinou, nesta terça-feira (13), a interdição de um santuário dedicado a Lúcifer, que seria inaugurado no mesmo dia na cidade localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre. A decisão foi tomada após um pedido da prefeitura municipal, em caráter de tutela de urgência. O fundador do templo, Mestre Lukas Bará da Rua, acusou as autoridades de praticarem 'intolerância religiosa'.



A 4ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública determinou a impedição da realização do evento de inauguração e o fechamento do local até que todas as regularizações administrativas sejam cumpridas. Em caso de descumprimento, foi estipulada uma multa diária de R$ 50 mil.

Segundo a prefeitura, o principal motivo para o pedido de interdição foi a ausência de alvará de funcionamento, Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) e registro de CNPJ para o templo. Além disso, a administração municipal justificou a medida pela "insegurança gerada diante da grande repercussão causada pelo tema".



Em uma rede social, Mestre Lukas Bará da Rua, fundador do santuário, afirmou que já recorreu da decisão e questionou a ação da prefeitura.

"Agora imagine você comprar uma propriedade para fazer o que quiser, e o que tem direito, e ser barrado. Vamos entrar com recurso e conseguir, sim, fazer esse espaço ser reconhecido pela prefeitura", disse.



Ele acusou o executivo da cidade de praticar "intolerância religiosa". "Aqui, em um espaço particular, privado, que não tem dinheiro público para nada, estamos sendo impedidos pela prefeitura. A realidade é que isso se trata de um episódio de intolerância religiosa", denunciou.



Mestre Luka criticou a postura da prefeitura e questionou as motivações por trás da decisão. "Se o prefeito realmente estivesse preocupado com a segurança, ele mandaria a guarda municipal, dar suporte. Mas ele não está preocupado com isso, ele só quer barrar a nossa cerimônia. Detalhe que não é um evento público, aqui não é o Rock in Rio, aqui é um evento religioso. Era só para um grupo, só para 100 pessoas que são da nossa religião. Mas a prefeitura, por intolerância religiosa, por perseguição, está nos atacando", declarou.

