Pároco Paulo Araújo da Silva, de 31 anos, é suspeito de ter ameaçado e forçado uma adolescente, que estava grávida, a realizar um aborto, e enterrar o feto no quintal da casa de um amigo - Reprodução

Pároco Paulo Araújo da Silva, de 31 anos, é suspeito de ter ameaçado e forçado uma adolescente, que estava grávida, a realizar um aborto, e enterrar o feto no quintal da casa de um amigoReprodução

Publicado 21/08/2024 16:03

O pároco Paulo Araújo da Silva, de 31 anos, foi detido no último domingo (18) em sua residência por determinação judicial após ser acusado de praticar crimes sexuais contra adolescentes. A Polícia Civil do Amazonas está apurando o caso, que teria ocorrido no município de Coari, localizado a 363 km de Manaus.



O padre é suspeito de ter ameaçado e forçado uma adolescente, que estava grávida, a realizar um aborto, e enterrar o feto no quintal da casa de um amigo. Além disso, as autoridades encontraram em seu notebookmais de 260 vídeos contendo cenas de conteúdo sexual, que agora estão sendo analisados.



De acordo com a polícia, Paulo Araújo da Silva está sendo investigado pelos crimes de gravação e produção de imagens de sexo explícito envolvendo uma adolescente, além de exploração sexual, aborto forçado e ameaças.

Em nota, a Diocese de Coari emitiu um comunicado informando que o padre foi afastado de suas funções e que a instituição está cooperando com as investigações. A Igreja também pediu desculpas pelos supostos crimes cometidos pelo pároco, que é natural de Coari e foi ordenado em novembro de 2018.