Câmeras de segurança do Hospital Santa Terezinha registraram o momentoReprodução / X

Publicado 23/08/2024 08:40 | Atualizado 23/08/2024 08:41

Um homem de 43 anos provocou um incêndio no Hospital Santa Terezinha, em Palmitinho, cidade a noroeste do Rio Grande do Sul, após colocar fogo propositalmente em um sofá da unidade usando um isqueiro. Ele era paciente da ala psiquiátrica e acabou preso em flagrante por incêndio doloso.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime, que aconteceu na noite da última quarta-feira (21). Segundo nota da instituição, as chamas foram rapidamente controladas e ninguém ficou ferido, mas o incidente provocou a transferência de 33 pacientes internados para hospitais de municípios vizinhos.