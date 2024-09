Enem 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 05:00

Falta menos de dois meses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Com essas datas tão aguardadas e temidas se aproximando, é hora dos estudantes estabelecerem suas prioridades para planejar a reta final de preparação. O DIA consultou especialistas e um aluno em busca de dicas que possam auxiliar os vestibulandos nesse período.

Para Erick Nery Daniel, coordenador de Ensino Médio, 3ª série e Medicina do Pensi, “essa reta final é o período ideal para revisar conteúdos de forma direcionada e intensificar a prática de exercícios, garantindo um melhor desempenho na prova”. Ele listou algumas estratégias específicas podem ajudar os alunos a se prepararem de maneira mais eficaz.

Erick Nery, coordenador de ensino do Pensi ASCOM/Pensi

1 - Revisão estratégica para maximizar o desempenho



Com o grande dia se aproximando, é essencial adotar uma revisão que potencialize o crescimento da nota. Isso significa focar nos conteúdos mais relevantes e nos tópicos em que há maior dificuldade em cada disciplina. Para identificá-los, é importante analisar simulados e exercícios feitos anteriormente.

Mapear as áreas com maior potencial de crescimento da nota geral, considerando as máximas históricas de cada área e os pesos das áreas de conhecimento, que variam conforme o curso e a universidade escolhida.



Além disso, é importante concentrar-se nos "top temas" do Enem, aqueles conteúdos que aparecem com mais frequência nas provas. Em Matemática, por exemplo, tópicos como geometria, funções e probabilidade são comuns, enquanto em Ciências da Natureza, ecologia, genética e eletricidade costumam ser cobrados. Em Linguagens, a compreensão de textos e interpretação crítica são essenciais, e em Ciências Humanas, temas como cidadania, revoluções e história do Brasil têm grande presença.



2 - Como identificar e focar nos principais conteúdos?



Uma técnica eficaz é manter um "Caderno de Erros", registrando os erros mais comuns cometidos em simulados e exercícios. Nele, o aluno deve anotar a área de conhecimento, o conteúdo da questão e o motivo do erro, revisitando-o regularmente para ter clareza sobre onde precisa melhorar. Essa prática ajuda a tornar a revisão mais eficiente e focada.



3 - Saúde mental na reta final



Erick Nery Daniel ressalta que manter uma boa saúde mental é tão importante quanto o estudo em si. Para isso, ele sugere quatro estratégias principais:



- Prática de atividades físicas: exercícios leves, como caminhadas ou alongamentos, ajudam a reduzir o estresse e promovem bem-estar.



- Sono de qualidade: dormir bem é essencial para fixar o conhecimento. Evitar estudar após as 22 horas contribui para uma boa noite de sono.



- Organização do tempo: criar um cronograma equilibrado de estudos, com pausas regulares, ajuda a evitar a sobrecarga.



- Reservar momentos para si: atividades que tragam prazer e relaxamento — como ouvir música, ler ou assistir a um filme — são importantes para manter o equilíbrio emocional.



4 - Como os pais podem ajudar?



Os pais desempenham um papel fundamental no apoio aos filhos durante essa fase de preparação. É importante que criem um ambiente tranquilo, ofereçam apoio emocional e mantenham uma comunicação aberta, reconhecendo o esforço do estudante e incentivando pausas para descanso. Diminuir a pressão e estar disponível para ouvir as preocupações também ajudam a reduzir a ansiedade.



“Os pais devem ser um suporte positivo durante essa fase desafiadora, ajudando a criar um ambiente acolhedor e motivador em casa. A confiança no processo e o reconhecimento do esforço são fundamentais para manter a motivação e o bem-estar do estudante”, destaca Erick Nery.

Victor dos Santos Silva, coordenador pedagógico do Elite Madureira, destaca a importância de o estudante entender que o vestibular está se aproximando e que é momento de continuar com os estudos, mas também de descanso físico e mental.

Victor dos Santos Silva, coordenador pedagógico do Elite Madureira Divulgação



''Deve-se manter a rotina de estudos planejada com foco na resolução de provas anteriores para que o candidato entenda como o assunto estudado ao longo do ano é cobrado no vestibular. É o momento de colocar em prática toda teoria ensinado pelos professores ao longo do ano'', diz.



Com a aproximação do dia da prova, rever os tópicos que mais caem no Enem e revisá-los também é essencial. Para o coordenador, caso o candidato consiga, é importante cronometrar o tempo das questões para uma melhor gestão do tempo de prova e fazer em um local sem muitas distrações, para treinar o ambiente de prova.



Sobre descanso físico, o professor destaca a necessidade de reduzir o ritmo nas últimas semanas antes da prova. ''É fundamental ir diminuindo o ritmo de estudos para não chegar cansado no dia da prova. No primeiro dia do Enem, por exemplo, os alunos enfrentam 5h30 minutos de prova'', afirma.



Fazer algo que gosta para si nas semanas anteriores é a dica para manter uma boa saúde emocional e mental. Pode ser a leitura de um livro, atividade física, o importante é ser algo que relaxe a tensão com o vestibular.



Por último, Victor sugere que o estudante mantenha seus pensamentos positivos e confie na sua preparação. ''Foque em emanar coisas boas e positivas para a mente. Isso se faz necessário para relaxar e acalmar e entender todo o processo que percorreu pra estar naquele momento pra realização da prova. Visualize a aprovação e vá fazer a prova!''



Filipe Pessanha, diretor pedagógico do Colégio Curso Intelecto, disse a O DIA que é possível usar a ansiedade da reta final ao seu favor. Focar os pensamentos na preparação, não apenas intelectual, mas também do corpo e mente.

Filipe Pessanha, diretor pedagógico do Colégio Curso Intelecto Divulgação

Pensando nisso, ele listou três pontos que merecem total atenção do candidato.



- Hábitos saudáveis: alimentação balanceada, sono de qualidade, exercícios leves

ou, para aqueles que já praticam, manter o ritmo.



- Nos estudos: fechar os conteúdos do cronograma e voltar a atenção para a revisão dos conteúdos já estudados. Faça simulados para se adequar ao tempo de prova e verificar o grau de dificuldade das questões.



- Lazer: o foco nesse período não pode ser algo que faça você se estressar, por isso,

aproveite para relaxar em momentos oportunos e planejados.



''O ponto forte na reta final é o equilíbrio da rotina. Coloque em prática seu planejamento de estudos, intensifique os hábitos saudáveis e deixe a mente descansar para esse dia o dia da prova. Lembre-se de não sobrecarregar a mente e que o segredo é equilibrar a vida,'' conclui Pessanha.

Eduardo Cesar, estudante aprovado em Design Industrial na UFRJ, conta como foram suas últimas semanas de preparação para o Enem.

Eduardo Cesar, aprovado em Design Industrial na UFRJ Reprodução

Ele diz que, neste ponto, o essencial já foi feito e não é o momento de se sobrecarregar. Buscar manter a rotina de estudos, mas sem exageros, que nesse momento só irão aumentar a ansiedade. ''Continue revisando de forma consistente, sem abrir mão dos períodos de descanso, que são fundamentais para relaxar e aliviar a pressão'', sugere.



Eduardo também destaca a importância da revisão do conteúdo estudado para que fizesse uma boa prova, assim como de questões e simulados realizados ao longo do ano.

A preparação psicológica para o dia do exame, como uma boa noite de sono e a escolha do material adequado com antecedência, como canetas e documentos, são detalhes que fazem a diferença.

Por fim, sua dica principal para os vestibulandos é que pensem que a prova é apenas mais uma etapa para quem se preparou ao longo do ano. ''Encare-a com confiança'', aconselha.

*Matéria do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Marlucio Luna