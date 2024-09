Rayane Alves Porto, candidata a vereadora, e Rithiely Alves Porto - Reprodução/Redes sociais

Rayane Alves Porto, candidata a vereadora, e Rithiely Alves PortoReprodução/Redes sociais

Publicado 15/09/2024 09:26 | Atualizado 15/09/2024 12:14

A candidata a vereadora (Republicanos) Rayane Alves Porto e sua irmã, Rithiely Alves Porto, foram sequestradas e assassinadas na madrugada deste sábado (14) em Porto Esperidião (MT). De acordo com a Polícia Civil, dez pessoas já foram detidas por participação no crime, incluindo a apreensão de quatro menores de idade. A polícia investiga a possibilidade de que o caso tenha sido motivado por uma disputa entre facções criminosas.

Rayane, Rithiely e dois homens foram sequestrados por criminosos após saírem de uma festa e levados para uma casa no centro da cidade. As irmãs foram assassinadas com golpes de faca. Um dos homens teve a orelha e parte do dedo cortados. O outro conseguiu escapar pulando o muro da casa e pediu ajuda.

fotogaleria

De acordo com investigações iniciais, a polícia acredita que a motivação do crime pode ter sido uma disputa entre facções criminosas. Dias antes, as irmãs teriam tirado uma foto fazendo um gesto que supostamente fazia menção a uma facção rival dos autores. Ainda segundo a Polícia Civil, diligências continuam visando identificar a possível participação de outras pessoas no crime.

A Polícia Civil informa que os envolvidos maiores de idade serão autuados em flagrante por sequestro e cárcere privado, tortura, duplo homicídio, homicídio tentado, lesão corporal, associação criminosa e corrupção de menores. Os adolescentes serão autuados em ato infracional análogo aos mesmos crimes.