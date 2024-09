Andreia Fetter tinha 61 anos - Reprodução

Publicado 19/09/2024 12:36 | Atualizado 19/09/2024 12:58

Rio - A atriz Andreia Fetter morreu aos 61 anos, nesta quarta-feira (18), vitima de câncer, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo Theatro Guarany, onde ela trabalhava desde 2009, no Instagram. Após o velório, realizado no Memorial Pelotas Cemitério Park, o corpo da artista foi cremado.

Andreia ficou conhecida por trabalhos na TV entre as décadas de 1980 e 1990. Ela atuou na minissérie "Canto da Sereia", na extinda TV Manchete, e também nos programas de humor "Viva o Gordo", da TV Globo, e "Veja o Gordo", do SBT. Além disso, foi Miss Rio Grande do Sul em 1985 e pousou para revista 'Playboy', em 1990.

Ela deixa a filha, Maria Antônia.