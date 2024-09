Gusttavo Lima não chegou a ser preso - Foto reprodução Internet

Gusttavo Lima não chegou a ser presoFoto reprodução Internet

Publicado 24/09/2024 16:59 | Atualizado 24/09/2024 17:16

O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), concedeu habeas corpus nesta terça-feira (24) para revogar o mandado de prisão expedido contra o cantor Gusttavo Lima.



Ontem (23), o cantor sertanejo teve mandado de prisão expedido nesta segunda-feira (23) pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife.



Ele é acusado de ter ligação com pessoas investigadas na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que apura um esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar pela internet (bets).



Gusttavo Lima não chegou a ser preso. Ele está nos Estados Unidos em uma viagem com sua família.

Passaporte



Na mesma decisão, o desembargador derrubou a medida que suspendeu o passaporte e o porte de arma do cantor.



Para o magistrado, a decretação da prisão de Nivaldo Batista Lima, nome de batismo do cantor, foi justificada com base em ilações.



"Destarte, da leitura da aludida decisão [de primeira instância], constata-se que as justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva do paciente e para a imposição das demais medidas cautelares constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas. Desconstituída, assim, de qualquer evidência material a justificar, nesse momento, a segregação cautelar", justificou.