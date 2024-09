Candidata a vereadora de São Paulo, Léo Áquilla - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/09/2024 11:34 | Atualizado 27/09/2024 11:42

A candidata a vereadora de São Paulo Léo Áquilla, de 54 anos, sofreu um atentado a tiros na noite desta quinta-feira (26), na capital paulista. A informação foi divulgada por meio de uma nota oficial no perfil da jornalista.



"Comunicamos a todos apoiadores, amigos e familiares que Léo Áquilla foi vítima de uma tentativa de homicídio esta noite. Os projéteis atingiram seu carro, mas ela não foi atingida. Estamos todos tomando medidas cabíveis. Léo está abalada no momento, mas, assim que possível, se pronunciará", declarou a equipe da candidata.

Segundo Léo, um motociclista armado simulou uma colisão com o veículo onde ela estava junto ao seu assessor. Após a influenciadora descer do carro, o suspeito retornou e efetuou disparos em sua direção, fugindo em seguida, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do Parque Novo Mundo.



A candidata, que é uma mulher trans, bastante envolvida na defesa de pautas LGBTQIA+, já passou por outras situações em que foi atacada. Em 12 de setembro, Léo denunciou, por meio das redes sociais, um ataque transfóbico durante atividade de sua campanha na zona sul da capital. No vídeo, a jornalista registra o momento em que ia atrás de um homem que havia proferido insultos discriminatórios.







O boletim de ocorrência foi registrado no 73º Distrito Policial (DP), Jaçanã, mas a investigação será conduzida pelo 90º DP, Parque Novo Mundo.