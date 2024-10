Atendimento da Central 135 do INSS será retomado na segunda-feira - Divulgação

Publicado 11/10/2024 14:48

O feriado nacional em homenagem à Nossa Senhora Aparecida neste sábado, 12, modifica o funcionamento da Central de teleatendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no telefone 135. O atendimento personalizado é suspenso durante todo o dia, e apenas o eletrônico fica disponível. A operação da Central volta à normalidade na próxima segunda-feira, dia 14, com os atendentes recepcionando as chamadas entre 7h e 22h.

Ligando para o número 135, o cidadão pode requerer benefícios e serviços operacionalizados pelo INSS e consultar o andamento das solicitações já efetuadas. O atendimento personalizado é realizado de segunda a sábado, exceto nos feriados nacionais, das 7h às 22h. O atendimento eletrônico fica disponível 24 horas.