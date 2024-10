Criança invadiu hospital veterinário no último domingo (13) e matou 23 animais - Reprodução / Redes sociais

Criança invadiu hospital veterinário no último domingo (13) e matou 23 animaisReprodução / Redes sociais

Publicado 15/10/2024 09:19 | Atualizado 15/10/2024 09:44

Uma criança de 9 anos pulou o muro de um hospital veterinário da cidade de Nova Fátima, norte do Paraná, e matou 23 animais, chocando moradores da região. Relatos de funcionários indicam que ela havia visitado o local um dia antes de cometer o crime.



Câmeras de segurança flagraram o momento que o garoto invade o espaço, que é uma área de fazenda onde os bichos ficavam, e os ataca. A ação durou cerca de 40 minutos. A proprietária do estabelecimento acionou a Polícia Militar depois que encontrou mais de 15 coelhos mortos. Alguns deles foram arremessados contra a parede e tiveram membros esquartejados.

BRASIL: Criança de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais, em Nova Fátima, no Paraná. O ataque durou 40 minutos.



Os animais foram arremessados contra a parede, com alguns tendo as patas arrancadas, de acordo com a Polícia Militar. pic.twitter.com/ndcyMHjmYx — CHOQUEI (@choquei) October 15, 2024

O veterinário Lúcio Barreto, que trabalha na clínica, lamentou o ocorrido. "É uma situação horrível, a gente que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e de repente em um dia seguinte de festa, do Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena dessas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza", afirmou, em entrevista à "RICtv Londrina".

O menino foi identificado após a análise das imagens do ocorrido, que aconteceu no último domingo (13). A Polícia Civil do Paraná afirmou que como a autora do crime é uma criança de nove anos, não há implicações criminais. O Boletim de Ocorrência e outras informações foram repassadas ao Conselho Tutelar.