Influencer Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Influencer Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2024 09:20 | Atualizado 16/10/2024 09:21

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), afirmou nesta terça-feira (15) que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra irá prestar depoimento na última semana de outubro. Deolane é investigada por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado à empresa Esportes da Sorte.

"É fato que ela é advogada do crime organizado. O que chegou a nós até agora não traz nenhuma dúvida do envolvimento dela. O que queremos saber é até onde foi o envolvimento, quem mais ela envolveu e com quem ela se relacionou", disse Kajuru durante entrevista coletiva.

A influenciadora chegou a ser presa, mas responde em liberdade.

O senador também confirmou o depoimento do jogador de futebol Lucas Paquetá, que irá depor um dia antes de Deolane, em 29 de outubro. Paquetá deve ser ouvido por videoconferência e foi denunciado por suspeita de envolvimento em um esquema de apostas esportivas em jogos do Campeonato Inglês.

Kajuru também afirmou que irá analisar se precisa convocar o cantor Gusttavo Lima para depor. "A CPI buscará materialidade. Quem disser que um resultado foi estranho, tem que dizer o porquê. [...] Também ouviremos representante da empresa, o Darwin que diz ter relação com o cantor Gusttavo Lima, mas nós optamos por ouvirmos primeiro a empresa e a Deolane para depois termos a certeza se vale a pela convocar também o cantor Gusttavo Lima ou não", afirmou Kajuru.