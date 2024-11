Sem falar sobre as acusações, Bolsonaro optou por atacar o ministro Alexandre de Moraes - Agência Brasil

Publicado 21/11/2024 16:53 | Atualizado 21/11/2024 16:54

Em entrevista ao portal Metrópoles — e reproduzida em seu perfil na plataforma X (antigo Twitter) —, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o indiciamento pela Polícia Federal nos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O ex-mandatário se limitou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator do caso.

"O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei", afirmou Bolsonaro, em uma tentativa de desqualificar as investigações da Polícia Federal e sugerir uma suposta interferência do magistrado.

- Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) por suposto envolvimento num planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula, em 2022. Em conversa por telefone com a coluna Paulo Cappelli, o ex-presidente concentrou suas críticas no ministro… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 21, 2024

Bolsonaro disse ainda na entrevista que vai aguardar a orientação dos advogados, já que o conteúdo do inquérito se encontra sob sigilo. O ex-presidente voltou a colocar em dúvida a investigação da PF.

"Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar", destacou.