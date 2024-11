Veículo de passeio pegou fogo após a batida - Dovulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 23/11/2024 10:46

Minas Gerais - Um acidente entre um carro e um caminhão matou duas pessoas na manhã deste sábado, 23, na BR-262, em Caeté, na Grande BH. O veículo de passeio pegou fogo após a batida, deixando uma das vítimas carbonizada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das pessoas que morreu no acidente é uma mulher que foi arremessada do veículo e não resistiu aos ferimentos. Pelo menos três viaturas dos bombeiros foram até o local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi na altura do KM 429, sentido Belo Horizonte. A pista foi totalmente interditada.