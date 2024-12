Eduardo Caetano, o Duzão, cantor do Menos é Mais durante um show - Reprodução / Instagram

Publicado 01/12/2024 17:03

Um show do grupo musical Menos é Mais foi interrompido neste sábado (30), após tiros vindos da plateia. Um policial militar disparou a arma durante uma briga, atingindo duas pessoas.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Paraná, durante o evento, "um policial militar foi violentamente atacado por um grupo de homens que o derrubaram ao chão, desferindo socos e chutes, inclusive contra sua cabeça".