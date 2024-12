Agentes da PM encontraram o homem dormindo - Divulgação/PMPI

Publicado 13/12/2024 09:41

Um homem foi preso após invadir uma loja, furtar o caixa, consumir latas de bebida alcoólica e ser flagrado dormindo no local na madrugada desta quinta-feira (12), em Pio IX, no Piauí.

Segundo a Polícia Militar do Piauí (PMPI), o suspeito entrou no estabelecimento pelo teto e, depois pegar o dinheiro que estava guardado no local, ingeriu bebida e cigarros do comércio, até adormecer.

O dono da loja acionou a PM assim que percebeu que havia alguém dentro. Ao chegar no local, os agentes encontraram o homem dormindo.

"Ele entrou pelo teto do comércio, pegou o dinheiro e começou a 'tomar umas'. Acho que ele se embriagou e não conseguiu sair, deve ter pegado no sono. O proprietário acionou a polícia após perceber uma movimentação estranha e os policiais encontraram o homem lá", explicou o sargento Nobre.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado por furto qualificado. "Ele não alegou nada, não tinha condições", declarou o sargento.