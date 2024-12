Delegado Artur Alberto Neves Vieira, titular da 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste - Divulgação

Minas Gerais - Um treinador em uma escola de futebol de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, foi preso na última quarta-feira (18) suspeito de abusar sexualmente de menores. Além disso, ele também compartilhava e recebia imagens íntimas de garotos com idades entre 13 e 16 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 32 anos, havia criado um grupo em um aplicativo de mensagens com dois alunos. As conversas, em grande maioria, eram de cunho sexual, com o investigado oferecendo dinheiro, visibilidade no campo e promessas de indicação para grandes times.

Os tipos de mensagens trocadas eram fotografias de órgãos sexuais e vídeos de sexo entre homens, e o suspeito informava no grupo que os indivíduos não identificados nos vídeos seriam atletas do time sub-16.

As investigações começaram neste mês pela 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste, na capital. A partir dos levantamentos, a equipe policial foi até a arena onde o suspeito trabalha e, de forma disfarçada, entrevistou o treinador sem chamar a atenção.

Ele admitiu que mantinha contato mais íntimo com as vítimas. Até o momento, três delas foram identificadas como alunos do investigado e já foram ouvidas.