Acidente envolvendo três veículos deixa pessoas mortas em Minas GeraisDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 21/12/2024 12:40 | Atualizado 21/12/2024 14:59

Minas Gerais - Uma colisão entre um ônibus e uma carreta na madrugada deste sábado (21) na altura do km 286 da BR-116 no município de Teófilo Otoni, Minas Gerais, deixou 38 mortos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um automóvel que seguia atrás também colidiu com o ônibus, mas os três passageiros que estavam nele sobreviveram. O coletivo, que transportava aproximadamente 45 passageiros, pegou fogo após o incidente.

Os militares foram acionados por volta das 4h da manhã para atender a ocorrência e combater o incêndio na rodovia. Inicialmente, 13 pessoas saíram com vida e foram encaminhadas para atendimento médico nas proximidades.

Ao chegarem no local, os bombeiros confirmaram que o ônibus que vinha de São Paulo. Foi revelado que, durante o trajeto, um pneu do veículo estourou, levando o motorista a perder o controle da direção e colidir com a carreta. Na sequência, um carro, do modelo Fiat Argo, que vinha logo atrás, também colidiu com o ônibus.

As investigações da Policia Civil seguem no local.