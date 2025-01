Imagens foram registradas por câmeras de segurança - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/01/2025 11:12

Policiais militares agrediram um motociclista em uma calçada em Cosmópolis (SP), interior de São Paulo, na segunda-feira (30). De acordo com os agentes, o homem foi flagrado realizando manobras perigosas. As imagens foram registradas por câmeras de segurança.

CASO ISOLADO Nº 646789999



Policiais militares agridem motociclista que realizava manobras perigosas. O caso aconteceu na cidade de Cosmópolis.



Se ele tivesse um Porsche, poderia até matar um trabalhador, que não levaria um tapa e ainda seria liberado. pic.twitter.com/7Mt3yaa2ha — Mala Oficial (@Prmalaoficial) January 2, 2025

Conforme o boletim de ocorrência registrado no plantão policial do município, os agentes foram acionados após a denúncia de um vizinho sobre uma pessoa empinando uma moto e realizando manobras perigosas, colocando em risco a segurança de quem estava no local.

Os policiais teriam dado ordens para que o homem parasse a motocicleta, mas não foram atendidos. Com isso, iniciou uma perseguição que durou cerca de 20 minutos. As agressões não constam no boletim de ocorrência.

Em nota ao O DIA, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que uma investigação preliminar foi aberta para apurar os fatos.

"A abordagem não condiz com os protocolos da Polícia Militar do Estado e uma investigação preliminar foi aberta para apurar os fatos. As imagens compartilhadas pela reportagem serão anexadas ao procedimento apuratório. Desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis serão adotadas", enfatizou a Secretaria.

O caso foi registrado na Delegacia de Cosmópolis e também e investigado pela Polícia Civil.